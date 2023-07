Corbo: "Spalletti da quando è andato via ha girato tutta la Campania, Garcia è stato oscurato"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista di Repubblica Antonio Corbo, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Ci sta che Cristiano Giuntoli possa lasciare il Napoli, avrebbe potuto aver diritto ad un contratto quinquennale per programmare ancora: ha fatto il suo ed era giusto che potesse andare via, anticipando un anno sulla scadenza del contratto. De Laurentiis col tira e molla sul liberarlo o meno, pare che Giuntoli sia stato costretto a subire una sanzione. Ieri due quotidiani hanno dedicato la prima pagina a Giuntoli, il giorno prima stava a questuare la possibilità di andar via, poi De Laurentiis non si è accorto che lo stava facendo diventare l’uomo che deve salvare la Juventus, facendola sentire riscattata dopo un anno di grigiore. Spalletti da quando è andato via ha girato tutta la Campania, Garcia è stato oscurato: vedrete che comparirà anche quando inizierà il tiro di Dimaro Folgarida”