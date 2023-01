Corbo sicuro: "Azzurri in ripresa, vi dico come finisce Napoli-Juventus"

Napoli Calcio - Non ha dubbi Antonio Corbo: la squadra di Luciano Spalletti è in ripresa. Dopo le in difficoltà dopo la sosta con tanto di avvio di campionato con sconfitta a Milano, la squadra è in recupero come dimostra anche il risultato e in generale la prestazione di Genova. Intervenuto a Radio Marte, il giornalista de La Repubblica si pronuncia su Napoli-Juventus in programma venerdì sera: “Il Napoli è in ripresa ed è rientrato in una fase di ricrescita. Discorso diverso per la Juventus: arriva da un filone d’oro ma giunto con molta fatica, la vedo stanca e affanna dopo questa rincorsa. Pronostico? Se rivedremo Las quadra che abbiamo visto a inizio campionato e che sembra tornare, è una gara segnata con la vittoria partenopea”.