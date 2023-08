Corbo: "Osimhen è il vero colpo del campionato italiano: ADL ha avuto penzienza. Gabri Veiga ha pensato ai soldi..."

Antonio Corbo è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Il colpo più importante di questo mercato è la permanenza di Osimhen. De Laurentiis ha saputo aspettare, avuto pazienza. Devo dire che le cose si sono messe bene anche se la vera tentazione di Osimhen era il Psg. Il nigeriano ha voglia di diventare grande non come Gabri Veiga che si brucia per i soldi. Sa cosa vuol dire la carriera e conosce il valore dei soldi. Il vero colpo del campionato italiano è Osimhen.

Raspadori? Va definito il suo ruolo. Ha lasciato dei dubbi, c'è un accadimento di Garcia nei confronti di Raspadori che nasce dalle idee del tecnico più che dal calciatore. Giacomo è una seconda punta nell'area di rigore e deve stare sotto porta. Raspadori non va fatto giocare contro natura".