Corbo: "Meluso? Non ha il giro internazionale di cui il Napoli ha bisogno, ma può andare avanti con due doti"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista di Repubblica Antonio Corbo, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Meluso? Mi sembra abbia fatto un esordio ottimo, gran professionista con anni di esperienza e felice di essere arrivato in una piazza importante: non ha secondo me il giro internazionale di cui il Napoli ha bisogno, ma può andare avanti col buonsenso e le amicizie, anche Giuntoli ne ha parlato bene di Meluso. Chi cambia meno è il pubblico, stamattina mi hanno chiesto il Napoli chi potesse acquistare: sono le domande di 30 anni fa, i tifosi attraverso i media possono guardare con maggiore chiarezza al panorama calcistico, non dimentichiamo che sta succedendo una cosa importante, ovvero il calcio europeo che viene travolto dal mercato arabo: i club italiani sono stretti tra i soldi della Premier e i soldi arabi, la Serie A può essere un campionato formativo in cui far crescere i giovani migliori per poi rivenderli. Serie A? In questo momento il Napoli è favorito e per i prossimi 2-3 anni ha già la squadra impostata: se tra un biennio sarà ancora così e non da rifare, allora sarà stata superata anche l’assenza di Giuntoli”