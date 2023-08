Corbo: "Mancini? Doveva lasciare dopo l'eminazione dal mondiale, Gravina si dimetta. Sul Napoli..."

Notizie Calcio Napoli – Il collega Antonio Corbo è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di “Radio Goal”:

“I bookmakers hanno messo Inter e Juve favorite per lo scudetto? Il dato delle scommesse può sembrare fittizio, il Napoli l’anno scorso di questi tempi era quotato a 16 per lo scudetto, ora il Napoli sta a 3 ma mi pare strano che la campione d’Italia non sia la prima in questa graduatoria.

Il Napoli ha in positivo il colpo Osimhen che rimarrà in azzurro per un altro anno, ma non c’è Kim e non c’è un giocatore a lui pari come storia tecnica e calcistica, Natan magari diventerà anche più forte ma il Napoli ad oggi ha preso due calciatori che non sono prima scelte come erano Danso e Kilman. Speriamo che il Napoli abbia scelto bene, vedremo se Micheli ha indovinato.

È un Napoli diverso che può essere migliore o peggiore, Garcia non ha ancora trovato un ruolo per Raspadori, lui avrà i suoi buoni motivi ma per rivincere uno scudetto non basta ricordarsi di valorizzare un giocatore solo perché lo hai pagato tanto. Raspadori a centrocampo non funziona.

L’ex Sassuolo può fare la seconda punta che opera negli ultimi 25 metri, deve essere rivisto il modulo. Garcia ha tutto il diritto di scegliere quello che crede ma il giocatore ora è come “Totò Cerca Casa”, giocatore importante che deve avere la sua collocazione.

Mancini? Il primo errore è stato riconfermarlo quando l’Italia non è stata ammessa al secondo mondiale, dopo il disastro del 2014 ci furono le dimissioni di Prandelli e Abete, Gravina non mi è piaciuto perché ha difeso e spinto Mancini ad accettare le riconferma pur di non lasciare il suo posto. Dimettersi con la PEC mi è perso un modo ai limiti dello sgarbo.

Per la Nazionale Ranieri mi sembra il traghettatore giusto in attesa di Ancelotti, se si deve andare sull’emergenza allora è giusto chiamare il tecnico de Cagliari come part-time. Spalletti è un tecnico importantissimo, al Napoli ha fatto benissimo ma siamo sicuri sia il profilo giusto? Siamo sicuri che non abbia già qualche mezza promessa con la Juventus? Poi si scopre che il tecnico di Certaldo si è lasciato male anche con De Laurentiis, con cui ha avuto grandi problemi che hanno portato al suo addio. È un calcio pieno di attriti e ruggini. Gravina dovrebbe dimettersi nei prossimi sei mesi, è incompatibile come presidente di una federazione che fa acqua da tutte le parti”.