Corbo: "Il Napoli ha mollato un pezzo di scudetto con questa leggerezza"

Antonio Corbo critica il calciomercato Napoli nel corso del suo editoriale per La Repubblica. Scelte non propriamente sagge che ora rischiano di condizionare la corsa scudetto partenopea.

È ozioso controllare se il Napoli abbia cercato davvero un ricambio di valore. Si è fatto il nome di Alejandro Garnacho, giovane spagnolo di belle speranze del Manchester United. Lunga trattativa e cifre oltre lafantasia. Né si hanno notizie di sue leggendarie imprese, i social lo descrivono tra i più imprecisi: 14,3 per 100 nelle conclusioni della Premier.

Un grande assente per ora. Neanche il 27enne francese Allan Saint Maxim è arrivato dall’Arabia. Non conta sapere perché sia saltato né quanto poteva a dare. Contano i fatti. Non c’è. Ma si rileva che il Napoli abbia mollato un pilastro dello scudetto 2023 con qualche leggerezza, appena 23 anni, fantasista ambidestro, dribbling per ribaltare il gioco.