Corbo: "Il lavoro di Spalletti? Può sbagliare solo quando parla, le analisi un po’ surreali non convincono i tifosi"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista di Repubblica Antonio Corbo, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il lavoro di Spalletti? Può sbagliare solo quando parla, dopo le sconfitte si presentava ai microfoni e gli piaceva ascoltarsi nel suo sontuoso accento toscano: cercava di dare brani di saggistica che non appartiene al calcio, diceva frasi nonsense per giustificare le sconfitte. Alla gente piace sentir parlare di tecnica, le analisi un po’ surreali non convincono i tifosi e peggiorano la qualità dei giudizi. Rrahmani fece litigare Gattuso e De Laurentiis dopo Verona: da un allenatore all’altro certi giocatori sono finalmente riconoscibili, dei tre gioielli del Verona di allora con Kumbulla e Amrabat era il meno quotato ma oggi è il più forte”