Corbo: "Ho molta fiducia nel Napoli, ha trovato l'allenatore giusto per una squadra di calciatori immaturi! Milik? Deve sbrigarsi a trovare squadra"

Ultime notizie calcio - Antonio Corbo, giornalista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Ho molto fiducia in questa squadra perché il Napoli si è rimesso sui binari giusti. Ha trovato l’allenatore che mancava, i calciatori azzurri sono simpatici, alcuni molto bravi ma quasi tutti immaturi. Tutto è partito con la trattativa sfumata tra Allan ed il PSG: i giocatori hanno iniziato a pensare di valere molto. Quando tutto è sfumato, il brasiliano si è sentito una vedova inconsolabile, i calciatori hanno battuto cassa ed Insigne si è affidato a Raiola. Ancelotti è un docente universitario, non un sergente di ferro. Gattuso non ha il carisma e l’esperienza di Ancelotti ma è emergente e non ha solo grinta ma anche saggezza. Ha una sincera disponibilità alla fatica mentale. Non so cosa aspettarmi dalla partita di sabato, affronto con curiosità la partita. Sul piano emotivo e comportamentale il Napoli non fallirà ma bisogna vedere se la fase di rodaggio è stata sufficiente. E’ un errore del Governo imporre la minaccia della quarantena in caso di un calciatore positivo. Milik? Ho l'impressione che non sopporti la concorrenza di Milik. Se vuole andar via, deve muoversi per trovare anche una squadra a lui interessata”.