Corbo duro: "Osimhen non pronto. Natan ridimensionato, altro che Kim! Mazzarri sbaglia con Politano"

Ultime notizie SSC Napoli - Vi proponiamo un estratto dall'editoriale per Repubblica Napoli di Antonio Corbo nel giorno dopo Napoli-Inter:

"Con Natan spostato a sinistra e Ostigard al centro con Rrahmani. Il reparto sembra sistemato. Persino meglio dell’Inter che perde subito De Vrij, mancando già di Bastoni. Inzaghi deve inserire Carlos Augusto, il brasiliano prenderà in consegna il migliore dell’attacco campione d’Italia, Politano che si segnala centrando la traversa. Basta attendere per capire che è solo una illusione.

La partita degli inganni illude il Napoli, pur essendo fioche le luci dell’attacco. Macchinoso Kvara, non ancora pronto Osimhen. Il Napoli naviga comunque in acque tranquille, Lobotka sembra uscito dalla nebbia di Madrid con Anguissa, benino Elmas che prova qualche conclusione. Squarci di sereno, in attesa della verità che farà molto male al Napoli. L’Inter si rivela nell’ultimo minuto del primo tempo quando Calhanoglu indovina una bastonata che sconvolge gli equilibri. Rientra un Napoli frastornato, Mazzarri esclude proprio Politano perché deve credere alla celebrità dei personaggi piuttosto che alla affidabilità dimostrata finora dall’ex interista. È una costruzione che scricchiola e l’allenatore deve scommette più sulla fortuna che sui valori visti in campo. Il gol di Barella, un esercizio di assoluta bravura in area, ridimensiona anche Natan, il successore di Kim. Doveva essere lui, vero?".