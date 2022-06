Corbo: "Crociata contro gli agenti: spiegatemi perchè Manolas fu comprato a Montecarlo?"

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Antonio Corbo, giornalista

“Ogni mestiere deve essere regolato da buonsenso e rispetto della legalità. Nel caso Iervolino, abbiamo capito che Coulibaly aveva la possibilità di cambiare squadra dopo la promozione in serie A, ma poteva anche restare nella Salernitana. Il giocatore decide di rimanere, voleva più di 1 milioni per il procuratore e Iervolino non ha accettato che l’agente andasse a guadagnare più del giocatore. E' ricominciata una crociata contro gli agenti, la commissione non deve superare il 10% e invece ci sono contratti che prevedono commissioni esorbitanti. Ricordo che Manolas è stato comprato dal Napoli a Montecarlo, ma giocava nella Roma e Napoli e Roma distano 1 ora e 6 minuti di treno. Perchè è stato preso a Montecarlo? Spiegatemelo.