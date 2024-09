Corbo a CN24: "Osimhen? Calenda non si è rivelato all'altezza. Spalletti maestro nel dire e non dire, ci tengo a chiare una cosa"

“De Laurentiis è un imprenditore modello. Se il Napoli si sta rialzando così velocemente e fortemente lo deve proprio a lui che ha sempre puntato sul bilancio. Parliamo di un club all’ottavo posto per spesa in Europa quest’anno, ciò vuol dire che non si è tirato indietro nel rifondare la squadra. De Laurentiis ha capito che, dopo la rifondazione di Benitez, bisognava farne un’altra senza badare a spese. Qui è la grandezza del presidente del Napoli. Quando c’è da risparmiare è pronto, ma quando c’è invece da investire non si tira mai indietro.

La gestione del caso Osimhen è stata sbagliata, ma tutto parte da una valutazione sbagliata perché De Laurentiis non ha capito bene con chi stava parlando perché i due interlocutori, Osimhen e Calenda, non si sono rivelati all’altezza della sua managerialità. Da un lato c’era un presidente che voleva incassare e dall’altra due interlocutori con una certa inesperienza. Calenda secondo me non si è rivelato all’altezza di gestire un talento così.

Spalletti il peggiore allenatore? Ho sempre criticato Spalletti non per il suo valore tecnico ma per come ha lasciato Napoli. E' stato bravissimo a vincere lo scudetto, ha portato qualcosa di nuovo nella storia del club facendo un capolavoro. Quando si fa questo bisogna andare in fondo e non scappare dicendo cose non vere. E' un maestro nel dire e non dire. Non mi è piaciuto lo stile e come ha lasciato Napoli".