Corbo a CN24: "La festa deve essere fatta con misurato folclore. Spalletti? Rinnovo unilaterale, poi si discuterà del rinnovo con clausola"

Antonio Corbo, giornalista de La Repubblica, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Luciano Spalletti

Corbo sul Napoli

"Il Napoli a Empoli è stato in controllo, consapevole della sua superiorità, con gioco fluido e avvincente che convince il pubblico italiano. Mario Rui? Una smagliatura, era stato assente due partite e aveva pensato di perdere il posto da titolare, pur avendo fatto fino a quel momento, un'ottima partita. Scudetto? Non ho preferenze sulle date, sono tutti importanti. Osimhen? Sta facendo il massimo, deve solo migliorare sul fuorigioco. Spalletti? Il Napoli rinnoverà in maniera unilaterale a giugno, poi si parlerà di rinnovo con inserimento della clausola che adesso non c'è. Giuntoli? Due entità indipendenti ma si parlerà anche con lui. La festa deve essere fatta con misurato folclore, evitando gli eccessi".

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli