Corbo a CN24: "De Laurentiis cosa vuole fare? Calzona ha accettato di fare una supplenza. Niente conferenze? Vanità del presidente"

‚ÄúL‚Äôintervista di Calzona? Non mi piacciono un certo tipo di dichiarazioni, ognuno fa il proprio lavoro e poi i risultati decidono tutto. Si √® presentato in maniera molto umile e modesta, ha avuto un buon impatto con citt√† ed ambiente. I discorsi diventano pi√Ļ grossi del calcio, che √® una piccola grande cosa: mi piace ci√≤ che ha fatto, come vede la partita perch√® non sbaglia i cambi. √ą un professionista che ha accettato di fare una supplenza, il problema del Napoli √® altrove: √® l‚Äôabuso della parola progetto, De Laurentiis vuole un Napoli importante o di aurea mediocritas?

Ne ho viste tante, il problema è capire cosa intende fare De Laurentiis: in due anni ha fatto investimenti importanti, con Benitez e con Spalletti l’anno in cui ha preso Raspadori. Adesso è di fronte ad un bivio a fine campionato, se Champions o meno. O si investe, o si continua con le scoperte dello scouting che ritiene Natan sia alla pari di Kim e si avanti così.

Lavorare con De Laurentiis? Arrivasse un dirigente operativo, si andrebbe avanti così. Giuntoli si è scavato nella roccia un suo spazio, aveva l’ordine di non parlare quando arrivò: muto per contratto, poi prese spazio via via. Dipende se un dirigente ha spazio per esercitare la sua bravura, e qui torniamo sempre a De Laurentiis: ne vuole uno a cui dare spazio e libertà per operare?

Il Napoli non fa pi√Ļ le conferenze stampa mi sembra inutile, fa parte della vanit√† del presidente: il Napoli √® suoi e lo gestisce come vuole, non influisce sulle sorti stagionali. Le conferenze non hanno mai prodotto grandi notizie.

Mondiale per Club? Ho passato un pomeriggio a studiare la situazione, non c‚Äô√® alcuna possibilit√† per andare al Mondiale per vie legali: √® impraticabile‚ÄĚ