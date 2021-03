Contini, l'agente: "Ci aspettavamo spazio almeno in Coppa Italia, deve giocare! Quest'anno poteva andare in A, ma il Napoli l'ha voluto in rosa..."

Ultime notizie Napoli - Nel corso della trasmissione sportiva Si gonfia la rete, in onda su Tele A, è intervenuto l'agente del portiere del Napoli Nikita Contini, Vincenzo Pisacane, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Che progetto ha? Non so quelli del Napoli, il mio e del ragazzo è di giocare per ritrovare il campo. Quest'anno poteva andare in A, ma il Napoli l'ha voluto in rosa e noi l'abbiamo anche apprezzato. Ci aspettavamo spazio almeno in Coppa Italia, o l'esordio, perchè credo che uno della sua età e della sua bravura, dopo un campionato eccezionale in Serie B alla Virtus Entella, debba giocare e trovare spazio altrove”