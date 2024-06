Conte stoppa un giornalista: "Kvaratskhelia rimane", la reazione di ADL

Calciomercato Napoli - Antonio Conte in conferenza stampa di presentazione ha parlato di quello che sarà il futuro con il Napoli e di chi farà parte del suo progetto. Intanto, su Kvaratskelia, Di Lorenzo e il mercato ha detto alcune cose.

Kvaratskhelia-Napoli, le parole di Conte e la reazione di ADL

Queste le parole di Conte che ha fermato la domanda di un giornalista su un possibile addio di Kvaratskhelia da Napoli:

"Kvaratskhelia rimane, sento tante cose ma sono stato categorico. Non vorrei che ci fosse un ritornello, anzi sia chiaro".

Immediata reazione del presidente Aurelio De Laurentiis che ha sorriso alle dichiarazioni del proprio allenatore Antonio Conte, confermando successivamente anche lui che c'è una sola volontà, quella di confermare in rosa Kvaratskhelia e Di Lorenzo.

De Laurentiis

Queste, invece, le parole di De Laurentiis su Di Lorenzo e Kvaratskhelia:

"Di Lorenzo è un giocatore e uomo straordinario, di grande livello. Posso capire che si sia sfastereato dopo la scorsa stagione e le ultime partite, probabilmente si è sentito abbandonato. Gli ho spiegato che non era possibile abbandonare uno come lui e del suo livello, ma i giocatori sono comunque dei ragazzi giovani e molto spesso sono carichi e altre volte si possono scaricare. Speriamo che con l'Europeo la ricarica, soprattutto dopo la fortunosa rete dell'altra sera, possa aver ristabilito una certa serenità. Per Kvaratskhelia non ci sono problemi, abbiamo un contratto: mi siederò con il nostro ds Manna e l'ad Chiavelli ed il suo agente e Khvicha. Gli faremo una proposta di cambiamento contrattuale, i problemi non li vedo per lui. Poi si può dire ciò che si vuole, c'è anche chi contra legem fa dei contratti e delle offerte ai giocatori senza essere autorizzati dai club. Si potrebbe anche richiamarli all'ordine, se poi in quel club c'è chi fa il presidente dell'ECA e dovrebbe presiedere e non comandare 270 club di calcio. Nei miei 75 anni non mi meraviglio più di chi è corretto e scorretto, cerco di essere corretto perchè me l'hanno insegnato i miei genitori".