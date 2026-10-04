Conte: "Per ora mi godo il riposo, la vittoria con la Juve il successo più importante"

Antonio Conte, ex allenatore di Napoli e Juventus, è tornato a parlare e l'ha fatto con un videomessaggio al Festival dello Sport svelando anche quello che può essere il suo ritorno in panchina:

“È bello festeggiare i 30 anni di quello che è stato il successo più importante di quella Juve. Di quel gruppo mi è rimasto soprattutto il valore umano, con un grandissimo allenatore come Lippi alla guida. Mi sarebbe piaciuto esserci, ma al momento non sono in Italia. Mi sto godendo ancora un po’ di vacanza, visto che quest’anno ho la possibilità di stare tranquillo e di riposarmi”.