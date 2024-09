"Nuovo modulo?", Conte risponde così prima di Juventus-Napoli! | VIDEO

Antonio Conte ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa in vista di Juventus-Napoli:

Ecco il testuale:

"Nuovi moduli? Dobbiamo indossare un bell'abito, abbiamo il piacere e la voglia con i ragazzi di offrire un bello spettacolo. Inevitabile che durante la partita devi essere pronto a sporcarti l'abito, sai che ci sono situazioni in cui se non c'è giusta cattiveria e concentrazione...bisogna essere bravi a sporcarsi, sapendo chè ne hai uno bello addosso.

È un bel connubio per le squadre che vogliono vincere, ci sono momenti della partita: penso all'Inter ieri, è andata a Manchester col City alternando momenti in cui giocava e momenti in cui si difendeva in 25 metri dimostrando di essere una squadra con la S maiuscola. Non si può indossare un solo abito e pensare di essere vincenti, noi stiamo iniziando a capirlo: lo scorso anno si pensava molto ad attaccare e c'era disequilibrio, o comunque non c'era voglia feroce di ricompattarci per difenderci. Ci stiamo lavorando su, se vogliamo essere competitivi dobbiamo migliorare".