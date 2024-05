Conte al Napoli? Sentite la risposta di De Laurentiis | VIDEO

Aurelio De Laurentiis, insieme al difensore azzurro Juan Jesus, è stato ospite al convegno "L'Italia è un paese razzista?" presso il centro congressi Jambo a Trentola Ducenta. Il presidente della SSC Napoli è rimasto molto abbottonato per quanto riguarda il tema allenatore. Da sabato non si fa altro che parlare della trattativa con Antonio Conte. De Laurentiis, pur non nominando il tecnico leccese, si è lasciato scappare una dichiarazioni nelle battute finali dell'evento.

Conte al Napoli, De Laurentiis: "Prossimi 10 giorni decisivi"

Napoli - Ecco le dichiarazioni rilasciate dal presidente Aurelio De Laurentiis sul tema allenatore del Napoli al convegno "L'Italia è un paese razzista?":