Intervistato da SkySport, Giorgio Chiellini ha parlato anche dell'approdo di Antonio Conte sulla panchina napoletana:

Conte-Napoli, la previsione di Giorgio Chiellini

“Lo vedo bene in azzurro, penso faccia bene: dovrà sicuramente cambiare qualcosa ma ha anche i giocatori giusti per fare calcio. Non so come vorrà giocare ma di sicuro saprà trascinare i tifosi del Napoli. E’ un’accoppiata bella esplosiva con tutto l’ambiente azzurro".