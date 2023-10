Conte: "Napoli? Bisogna avere rispetto, ho scelto di riposare e godermi la famiglia! Ma..."

Ultime news SSC Napoli - Accostato in queste ore alla panchina del Napoli, Antonio Conte ha risposto alle domande di Gianluca Di Marzio a Sky Sport all'evento del centenario di Agnelli alla Juventus.

Ecco le dichiarazioni e la risposta di Antonio Conte sul futuro e sul Napoli, con le parole evidenziate da CalcioNapoli24:

Ti vedremo presto in panchina in Serie A?

"Ma guarda, per adesso mi godo la famiglia, ho fatto una scelta abbastanza precisa. Nel momento in cui ho deciso di fermarmi col Tottenham. Di base c'è la volontà di riposare e di godermi un po' la famiglia. Poi, tu sai benissimo che nel percorso possono succedere tantissime cose. Però in questo momento penso a godermi quest'atmosfera e ciò che ci circonda".