Conte, l'ex vice Alessio a CN24: "Con la Juventus può passare al 3-5-2! Ecco come preparerà la sfida ai bianconeri"

Calciomercato Napoli - Angelo Alessio, ex vice di Antonio Conte alla Juventus, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24.

“Ricordo di Schillaci? E’ un grande dispiacere, non era solo un compagno. Era una persona umile e generosa, ci lascia una grande figura. Un calciatore importante per noi della Juventus e della Nazionale, ma Totò va ricordato come una persona che ha portato alla città di Palermo un riscatto personale.

Ricordo che alla Juventus passavamo tanto tempo insieme anche con le famiglie, abbiamo condiviso tanto. Voglio ricordare il giorno in cui Totò ricevette la convocazione per Italia ’90, era felicissimo e lo voglio ricordare con quel sorriso”.

Sul possibile cambio modulo di Conte: “Dopo aver preso McTominay e Gilmour credo che possa giocare anche con il 3-5-2 in alcune gare, i principi sono gli stessi ma con un centrocampista in più. Penso che contro alcuni avversari lo potrà usare ed è più di un pensiero per lui, fermo restando che il modulo di partenza è il 3-4-2-1”.

Come affronterà Conte il ritorno a Torino? Come le altre partite, per lui le motivazioni saranno al massimo perchè conosce avversario ed importanza della gara. Lui pensa solo a vincere e trovare la soluzione. Cercherà in tutti i modi di vincere la gara e la preparerà in quel modo, presterà attenzione ad alcuni concetti e poi vedremo quale sistema di gioco adotterà. Potrebbe anche passare al 3-5-2 contro i bianconeri, ma la preparerà nello stesso modo come se affrontasse anche l’ultima in classifica”.

La mia esperienza a Napoli? Ricordo positivo, anche se era un Napoli diverso con tante difficoltà. Era il Napoli di Naldi”.

Su Conte: “Antonio vuole vincere sempre, non si ferma mai. Dopo una vittoria ha già in mente la prossima gara da vincere. Ricordo che una volta un giocatore gli disse ‘mister abbiamo già vinto, perchè ci alleniamo ancora così duramente?”. Lui rispose ‘Il segreto è questo, bisogna sempre lavorare duro se si vuole continuare a vincere”.