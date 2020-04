Conte annuncia: "Riapertura sarà nazionale e omogenea, messa a punto strategia in cinque punti per contenere il Coronavirus"

Ultime notizie - Giuseppe Conte, presidente del Consiglio dei Ministri, ha riferito in Senato a proposito dell'emergenza Coronavirus. Ecco quanto riportato dall'Ansa:

"Stiamo elaborando un programma di progressive riaperture che sia omogeneo su base nazionale e che ci consenta di riaprire buona parte delle attività produttive e anche commerciali tenendo sotto controllo la curva del contagio. Vogliamo che sia commisurata alla recettività delle strutture ospedaliere delle aeree di riferimento. Si prospetta una fase molto complessa: dobbiamo procedere a un allentamento del regime attuale delle restrizioni e fare il possibile per preservare l'integrità del nostro tessuto produttivo. Il motore del Paese deve avviarsi ma sulla base di un programma ben strutturato. Questa emergenza incide sulle fasce più fragili, rischia di creare nuove povertà e lacerare un tessuto sociale già provato. Abbiamo già compiuto alcuni passi. Il governo però è consapevole che questi interventi non sono sufficienti: occorre un sostegno alle famiglie e alle imprese prolungato nel tempo ancora più incisivo. Abbiamo messo a punto una strategia in cinque punti. Il primo è mantenere e far rispettare distanziamento sociale, promuovere un utilizzo diffuso di dispositivi di protezione individuale fino a quando non disponibili terapia e vaccino. L'app sarà offerta su base volontaria, non obbligatoria, faremo in modo che chi non vorrà scaricarla non subirà limitazioni o pregiudizi. Anche per le misure di distanziamento sociale ci saranno alcune modifiche, non ci sfugge la difficoltà dei cittadini nel continuare a rispettare le regole anticontagio e l'aspirazione al ritorno alla normalità".