Conte ammette: "Ho appena scoperto il significato della parola 'cazzimma'" | VIDEO

In vista della partita di Serie A Torino-Napoli, l'allenatore Antonio Conte ha rilasciato dichiarazioni in conferenza stampa oggi. Tra le altre cose, ha ammesso di aver conosciuto da poco il significato della parola napoletana "cazzimma".

"L'ho letto il significato di cazzimma...io posso dirlo serenamente: ai ragazzi non arriverà mai un messaggio dopo averlo detto a voi. Noi dobbiamo migliorare in maniera forte sotto porta, la scelta, la qualità del passaggio, il colpo del calciatore talentuoso che durante l'anno lo deve avere, poi attaccare l'area in maniera cattiva. Ci stiamo lavorando da un po', è un aspetto che dobbiamo migliorare. Un aspetto dopo ogni allenamento mi lascia contento, l'applicazione dei ragazzi: ogni volta che affrontiamo una specifica situazione, li vedi applicatissimi. Quando vedo questo, sono un allenatore contento e felice. Perchè vedo ragazzi che capiscono, che hanno voglia di alzare il livello dal primo all'ultimo. Loro mi rendono felici di fare questo lavoro"