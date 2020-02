Conte a InterTV: "Napoli migliore rosa di Serie A dopo la Juve, ha valori importanti. Avremmo meritato di più"

Antonio Conte, allenatore dell'Inter ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di InterTV dopo la vittoria del Napoli contro l'Inter per 0-1 nella semifinale d'andata di Coppa Italia. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

Il Napoli ha saputo essere umile contro una squadra come l'Inter. "Gattuso ha parlato giustamente di un'Inter forte, ma io ribadisco che a mio avviso il Napoli abbia la migliore rosa del campionato dopo la Juventus, nonostante stia giocando un torneo al di sotto delle attese. Se in Champions batti il Liverpool e in campionato Juve e Lazio, significa che hai dei valori importanti. Non dimentichiamo che il Napoli negli ultimi anni è stata la principale antagonista della Juventus. Oggi hanno fatto una gara molto difensiva: abbiamo trovato dieci uomini sotto la linea della palla, Mertens a uomo su Brozovic. Tutto sommato avremmo meritato di più".

L'Inter è riuscita poche volte a cercare la profondità. "Il derby ha tolto tante energie nervose, questo è fuori dubbio. Detto ciò, avevo tolto cinque giocatori proprio per dare più energie fisiche e mentali. Non penso che sia mancata l'intensità. Secondo me il giro palla è stato un po' troppo lento, ma quando trovi squadre di qualità che si sacrificano e stanno dietro la linea della palla, diventa difficile. Perché poi in fase di possesso gli avversari possono diventare pericolosi. Gattuso è stato bravo a convincere i suoi giocatori a difendere tutti insieme".