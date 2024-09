Conte a Dazn: "Cambio modulo? Avevo un timore, sono moderatamente soddisfatto! Il 3-5-2 ammazza troppi calciatori, Lukaku deve migliorare condizione"

Notizie Napoli calcio. Antonio Conte è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del post partita di Juventus-Napoli 0-0:

“Sistema di gioco diverso? Nasce dal fatto che per la fine del mercato sono arrivati sia McTominay che Gilmour, oltre al reintegro di Folorunsho. Il centrocampo è diventato un reparto abbastanza forte da sfruttare, quindi abbiamo lavorato sin dalla settimana scorsa prima del Cagliari sul doppio sistema di gioco. E’ un modulo che ci tornerà utile, su questa settimana mi sono concentrato molto su questo sistema che è nelle corde di questa squadra.

Il mio timore era la fase difensiva, invece siamo stati molto bravi. In attacco, invece, dobbiamo fare meglio perchè ci sono occasioni di sfruttare. Abbiamo margini di miglioramento, anche se avevo chiesto continuità di risultato ed è stata una buona prestazione a livello di attenzione. Però potevamo sfruttare meglio alcune situazione favorevoli”.

Sistema difensivo? Con il 3-5-2 ammazzerei troppi calciatori e non ha senso fare questo modulo. L’allenatore bravo si adatta ai calciatori, se avessi voluto ragionare in modo difensivo avrei messo la difesa a cinque. Invece non volevo lasciare il pallino alla Juventus ed abbiamo fatto bene. Lukaku deve entrare ancora in condizione o almeno nella condizione che chiedo io.

Giocando 3-4-2-1 sarebbe stato più difficile avere alternative nei centrali e negli esterni. Abbiamo lavorato su questo sistema e sono moderatamente soddisfatto, abbiamo fatto bene nella fase difensiva mentre in attacco si poteva fare meglio. Le occasioni migliori le abbiamo avute noi, ma non è facile venire qui e giocare in questo stadio con il tifoso che ti sta addosso. Io lo conosco bene perché in passato ne ho fatto il mio fortino”.