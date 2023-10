Conferenza stampa Rudi Garcia per Verona Napoli, seguila alle 13.30 su CalcioNapoli24

Gentili lettrici e lettori di CalcioNapoli24, benvenuti alla diretta testuale della conferenza stampa di Rudi Garcia, allenatore del Napoli, in vista della sfida allo stadio Bentegodi contro il Verona, in programma sabato 21 ottobre alle ore 15, match valido per la nona giornata della Serie A 2023-2024.

Conferenza stampa Rudi Garcia per Verona Napoli

Clicca qui per vedere il video dal nostro account Youtube

Napoli - In conferenza stampa Rudi Garcia due giorni prima della prossima partita Verona Napoli di Serie A. L'allenatore azzurro parlerà a Castel Volturno alle ore 13:30.

- Di seguito tutte le dichiarazioni di Rudi Garcia.