DIRETTA - Garcia: "Non vediamo l'ora di iniziare, attenzione al Frosinone! Kvaratskhelia out per precauzione. Scudetto? Noi tra i favoriti, i nuovi portano entusiasmo"

Rudi Garcia parla in conferenza stampa da Castel Volturno! Il tecnico azzurro presenta la 1° giornata di Serie A con la gara Frosinone-Napoli, in programma domani alle 18.30.

Garcia parlerà alla stampa oggi venerdì 18 agosto alle ore 12:30. La conferenza di Rudi Garcia sarà seguita in diretta testuale da CalcioNapoli24.it.

"Non vedo l'ora di iniziare, così come i giocatori perchè ci manca la vera competizione che arriverà domani a Frosinone. Siamo felici di iniziare, sarà una squadra tosta da affrontare con tanto entusiasmo perchè arrivano dalla Serie B. Avranno tanta voglia, ma dovremo essere alla loro altezza da quel punto di vista.

Per Kvaratskhelia è questione di prudenza, ha saltato qualche allenamento ed ha giocato 70' l'ultima amchevole. la risonanza di ieri ha mostrato che è tutto normale ma sente un po' di fastidio, da lunedì sarà a disposizione".

Sulle novità tattiche: "La squadra è in una confort zone da due anni, può essere positivo ma poi così non vinci lo scudetto. Loro hanno questa confort zone da quando hanno vinto, ma può essere pericoloso perchè in modo inconsapevole potreesti avere meno voglia. Ho bisogno di attenzione sin dall'inizio di domani, altrimenti poi la partita può complicarsi. Dovremo essere pronti ad imporre il nostro gioco per vincere la partita".

Sul mercato: "Parlo dei giocatori che ho a disposizione. posso parlare di Natan e Cajuste, gli altri fanno parte di altre squadre. Voglio parlare di Frosinone-Napoli e non del mercato, di quello se ne occupa il ds Meluso".

Napoli favorito per lo scudetto? Siamo tra i favoriti e non i favoriti. Le altre squadre si sono rinforzate, è una nuova stagione e si parte tutti sulla stessa linea. Noi puntiamo in alto, la squadra che giocava l'anno scorso è ancora qui apparte Kim. E' importante per me sapere che posso puntare su quei giocatori, portando poi novità e voglia con i nuovi come Cajuste. Loro saranno un riferimento in termini di voglia, perchè devono dimostrare. Partono tutti sulla stessa linea perchè io sono un nuovo allenatore, quindi devo valutare tutti. Ho qualità nella rosa e cinque cambi a disposizione per ogni partita".

Sul gruppo: "Qui ho trovato giocatori di talento e uomini di qualità. Pensano tutti collettivamente, è un gruppo abbastanza facile da gestire perchè ama lavorare. Ci sono però tante cose da migliorare e da portare a questo gruppo, ascoltano e sono curiosi su tutti i piani tattici e non solo. Anche dal punto di visto psivologico sull'approccio della gara, quindi sono contento del lavoro svolto anche se in passato ho avuto preparazioni migliori o peggiori. C'è chi può partire ma è ancora qui per la mia felicità, questo però ci ha impedito di lavorare con la squadra che avevo in testa, ma niente scuse perchè da domani si inizia a fare sul serio".

Novità per domani? Si vedrà nell'atteggiamento della squadra e nel gioco, la risposta ce l'avremo domani ma solo in piccola parte perchè è la prima partita di 38 stagionali in campionato. Vedremo se sarò contento dell'atteggiamento, se sarà quello giusto allora il risultato sarà positivo".

Stato d'animo per il ritorno in Serie A? Troverò un campionato differente, o almeno da lontano mi sembrava così. Penso che la Serie A è diventata più offensiva. Quando ero alla Roma tante squadre giocavano a 3 o a 5 in difesa, questo forse si vede più in Italia che negli altri campionati".