Ancelotti in conferenza: "Bisogna giocare per la maglia, squadra annebbiata e nervosa ma non ci sono spaccature. Speriamo martedì arrivi la scintilla. De Laurentiis? Sento fiducia totale"

Notizie Napoli Calcio. Al termine della sfida Udinese-Napoli, Carlo Ancelotti parla in conferenza stampa direttamente dalla Dacia Arena: segui su CalcioNapoli24.it la diretta testuale del post partita con le parole dell'allenatore azzurro.

Benvenuti alla diretta testuale della conferenza stampa di Carlo Ancelotti dopo Udinese-Napoli. Ecco le considerazioni del tecnico partenopeo dopo l'1-1 della Dacia Arena che non toglie gli azzurri dalla crisi nella quale sono sprofondati:

"E' stata una partita a due facce, molto male il primo tempo dove le risposte non ci sono state. Nella ripresa invece più coraggio con idee e aggressività, questa reazione può essere positiva per le prossime gare. I giocatori non devono giocare per me ma per la maglia che indossano, discorso chiuso. E' ovvio che c'è pressione per il momento, e questo annebbia il pensiero, ma non ci sono spaccature dentro la squadra. I tifosi devono stare tranquilli, non c'è contestazione dei metodi di allenamento".

Dobbiamo insistere e aspettare che arrivi l'opportunità che arrivi la scintilla che ci fa ritrovare la serentità. In tal senso la gara di martedì contro il Genk potrebbe essere l'occasione giusta".

Ripartire dalla ripresa? La valutazione va fatta a 360°, non posso dimenticare il primo tempo dove abbiamo fatto male. Non mi aspettavo un approccio del genere, perchè di solito quando si inizia così poi è difficile venirne fuori. Nella ripresa abbiamo provato a sfruttare di più il gioco sulle fasce per innescare Llorente. Noi non dobbiamo snaturare la nostra idea di gioco che resta quella del fraseggio".

Ha sentito De Laurentiis dopo la gara? No, l'ho sentito stamattina. Sono in questo mondo da 40 anni e quando le cose vanno male la panchina traballa. Io sento fiducia totale da parte della società ed insieme andremo a risolvere il momento".