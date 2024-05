Conference League, dalla stagione 2024/25 cambiano nome e format

Ultime calcio - La finale di Atene tra Olympiakos e Fiorentina ha ufficialmente mandato in pensione la "vecchia" Conference League. Anche il terzo torneo europeo per club, come Champions ed Europa League, cambierà infatti a partire dalla stagione 2024/25: nuovo formato con girone unico a 36 squadre con 6 partite garantite, aumento dei ricavi per i club partecipanti e anche nuovo nome, che passerà da Uefa Europa Conference League a Uefa Conference League.

La nuova Conference League

Come riporta SportMediaset, ogni squadra giocherà sei garee, tutte contro avversarie diverse, tre in casa e tre in trasferta. Non ci saranno più incroci con le formazioni di Europa League, in quanto non sono più previste "retrocessioni" da un torneo all'altro. Le prime otto qualificate andranno direttamente agli ottavi di finale, mentre le formazioni dal 9° al 24° posto si sfideranno nei playoff. Grazie al minor numero di partite previste nella prima fase, le squadre impegnate in Conference League non scenderanno in campo a gennaio. La prima fase andrà dal 3/10 al 19/12: l'ultima giornata sarà in una settimana dedicata in "esclusiva" alla Conference, con gli incontri che rimarranno comunque in programma il giovedì.

Cambierà anche il nome del torneo: da Uega Europa Conference League a Uefa Conference League. La Uefa ha deciso di stanziare per il prossimo triennio premi per 285 milioni di euro a stagione, con un aumento di 50 milioni rispetto allo scorso ciclo, appena concluso. Queste, nel dettaglio, le modalità con cui sarà suddiviso l'importo disponibile:

- Il 40% sarà assegnato alle quote di iscrizione: 114 milioni di euro.

- Il 40% sarà destinato a importi fissi legati alla performance: 114 milioni di euro.

- Il 20% sarà assegnato al nuovo pilastro appena creato dalla Uefa, che rimpiazza market pool e ranking storico: 57 milioni di euro.