Paolo Condò, giornalista, ha commentato la vittoria del Napoli sulla Juve negli studi di Sky Sport: “Quello era fallo e calcio di rigore, era un colpo in faccia, non al corpo. Non penso volontariamente ma le mani sono andate ad altezza faccia. Il nostro calcio è pieno di polemiche, questo è un gioco delle parti che c'è sempre".