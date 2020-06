Ultime calcio - Paolo Condò è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Condò

"Si riaprono le danze e riappaiono i protagonisti. Algoritmo? E' una media punti, spero non ci sia bisogno di giocare playoff e play out. Io fermarei, se dovesse essercene bisogno, il campionato in quel momento. Spero che il campionato si possa concludere senza alcun blocco".