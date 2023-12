Condò: "Scorso anno il Napoli fece due allenamenti contro l'Eintracht agli ottavi: ecco chi eviterei nei sorteggi"

Paolo Condò ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport:

"Si tratta di un sorteggio molto pericoloso per le italiane. Da evitare secondo me ci sono Manchester City, Real Madrid e Bayern Monaco. Il Napoli può beccare solo due di queste tre mentre le altre italiane hanno tre su tre. A mio avviso quelle più alla portata delle nostre squadre sono Real Sociedad, Barcellona e Borussia Dortmund.

A noi manca una squadra di prima fascia, doveva essere l'Inter ma ha sbagliato l'ultima gara con il Sociedad. lo scorso anno c'era il Napoli in prima fascia che beccò l'Eintracht Francoforte facendo praticamente due allenamenti. Mi auguro per le nostre squadre di prendere il Barcellona che ha dei grandi casini in casa con il presidente che minaccia un giorno sì e l'altro pure l'esonero di Xavi".