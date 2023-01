Condò: "Napoli resta favorito, ma guai se Spalletti dovesse fare questo errore"

Ultime notizie calcio Napoli - Vi proponiamo come di consueto l'editoriale per Repubblica di Paolo Condò:

"Malgrado la prima sconfitta in campionato il Napoli resta favorito per lo scudetto, ma dovrà (ri)vincerlo e non soltanto amministrare il vantaggio, come si è illuso di fare a San Siro. Spalletti usa il possesso palla come il pifferaio indiano, che con la sua melodia ipnotizza il cobra facendolo ballare al suo ritmo: ma l’Inter ha un’altra energia, soprattutto verticale, e ogni pallone recuperato al palleggio rivale — perimetrale e inoffensivo — diventa uno scatto in avanti, verso i duelli che lo premiano come Dimarco sopra Di Lorenzo o Barella sopra Zielinski.

La grandezza del suo autunno è ribadita dalla possibilità di apprendere da una brutta serata mantenendo un margine notevole. Ma deve farlo in fretta: ha ceduto tre punti a tutte le rivali. Nel giorno della caduta, nessuno gli ha fatto sconti".