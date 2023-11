Condò: "Garcia poteva essere l'uomo giusto, ma nel posto sbagliato! Mazzarri ha ridato centralità a tre giocatori"

Paolo Condò è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel corso del pre partita di Real Madrid-Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Ci aspettiamo la continuità da questo Napoli, senza voler essere irridente per Garcia. Poteva essere anche l’uomo giusto, ma nel posto sbagliato. Mazzarri ha ridato centralità a Lobotka, Anguissa e Kvaratskhelia, giocatori che Garcia non aveva capito quanto fossero centrali nella squadra. Come dice Cambiasso, con il primo allenatore è colpa sua, ma con il secondo è poi responsabilità dei giocatori".