Condò: "Garcia? Chiedere a Kvara di difendere e vedere che non segna dovrebbe fargli pensare una cosa"

Paolo Condò ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky sul Napoli:

"Non ha ancora interiorizzato le piccole modifiche che ha chiesto Garcia. E poi l’ho detto dopo la Champions, credo che manchi tantissimo Kim. 4 gol dei 5 presi hanno come caratteristica quella di avere l’uomo dentro l’area piccola che colpisce la palla.

Quando ha detto che Kavra deve divertirsi anche a difendere, con Spalletti difendeva molto poco. In questo senso chiedere a Kvara di difendere e ricordarlo in conferenza parlando del fatto che non segna, è una cosa che forse dovrebbe fargli pensare che è meglio lasciarlo fare quello che faceva l’anno scorso".