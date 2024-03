Condò: "Due fattori possono favorire il Napoli con il Barcellona, occasione da non perdere per gli azzurri"

Notizie Napoli calcio. Paolo Condò è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel corso del pre-partita di Barcellona-Napoli, ritorno degli ottavi di finale di Champions League:

“Il Barcellona avrà il centrocampo titolare assente, c’è Gundogan che però non sta facendo una grande stagione. Il Napoli dovrà giocare per colpire l’inesperienza difensiva del Barcellona se dovesse giocare il 17enne Cubarsi, considerato un fenomeno ma tutto ancora da vedere. In quel caso Osimhen dovrebbe cercare di fare la differenza e metterlo in difficoltà.

Il Montjuic è uno stadio freddo, fatto per le Olimpiadi. Di certo non ci sarà il fattore Camp Nou a trascinare i blaugrana. Ci sono una serie di fattori che giocano in favore del Napoli, gli azzurri devono cogliere queste opportunità”.