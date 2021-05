Conceicao al Napoli, l'ex compagno di squadra Fontana: "E' un tipo sanguigno, la piazza azzurra ideale per lui"

Calcio Napoli - Alberto Fontana, ex portiere e compagno di squadra di Conceicao, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Conceicao al Napoli? Non mi sorprende, sta facendo molto bene ed una piazza come Napoli sarebbe l'ideale per lui. E' un tipo sanguigno, il pubblico lo ha sempre stimolato sempre. Il Napoli ha una rosa importante, l'ago della bilancia quest'anno è stato il reparto offensivo che per più di un mese e mezzo non è stato a disposizione".