Comune, Simeone a CN24: "La città di Napoli ospiterà Euro2032 al Maradona! Stadio De Laurentiis? Solo film"

Ultimissime Calcio Napoli - Nino Simeone, consigliere regionale della Campania, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla trasmissione “CalcioNapoli 24 Live” in onda su CN24 TV:

"Arrivano 150 milioni per il Maradona, significa che sono state fatte bene le cose. Abbiamo l'ok dall'organismo del Governo per finanziare le grandi opere meritevoli degli investimenti del paese. Approvato il finanziamento importante per lo stadio Maradona. C'è interesse Nazionale attorno al nostro stadio in vista delle prossima nomina di Euro2032. Lavoro in sinergia finalmente tra Regione e Comune di Napoli, faccio i complimenti a Manfredi e Cosenza. Il Maradona è un simbolo del cittadino e tifoso di Napoli. Qualcuno voleva farlo valere 1 euro, bisogna farsene una ragione. Oltre a Euro2032 ospiterà anche altri eventi sportivi internazionali. Ci sarà un bando per il 2027 per aggiudicarsi i lavori e iniziare poi. Bisogna rendere europeo e degno nel nome che porta lo stadio Maradona. Per Euro2032 ci sarà lo stadio Maradona e non quello di De Laurentiis, chi ha altri pensieri fa solo film. Toglieremo il primo anello e faremo un unico anello che arrivi fino a bordocampo".