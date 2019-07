Comune di Napoli, l'ass. Borriello: "Convenzione fermata dai revisori dei conti ma nessun problema, tutto può essere risolto a breve: il punto sulla situazione"

Ciro Borriello, assessore allo sport del Comune di Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Tutti in ritiro”, trasmissione in onda su Canale 21. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Per la convenzione è intervenuto il collegio dei revisori dei conti che ha fatto degli aspetti da limare. E’ una questione che può risolversi assolutamente entro luglio, non c’è nessuna criticità da segnalare o difficoltà. Il Consiglio Comunale si esprimerà e voterà la convenzione. Poi la società può accedere ad un rateizzo della cifra che deve riconoscere al Comune e dal pagamento della prima rata si potrà firmare la convenzione. Il Comune non può concedere la gestione di un impianto a persone che sono in mora con l’ente comunale. Stadio da 30mila spettatori? Non concordo, potrebbe andar bene un impianto da 50mila spettatori. La pista d’atletica è certamente un problema, ma le squadre costruite per bene vincono anche senza pista d’atletica. Se il Napoli vuole intervenire ne parliamo assolutamente”.