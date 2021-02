Comune di Napoli, Simeone a CN24: "Museo Maradona? La questione statua può bloccare tutto. Granada? Tra gli azzurri c'erano signorine, diamogli il tutù"

Il consigliere comunale del Comune di Napoli Nino Simeone è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Granada-Napoli? Veleno allo stato puro, non c’è più mentalità o una squadra in campo: si fanno le signorine e si gioca di fioretto, tutti questi ‘vuommechi’ in mezzo al campo fanno ridere! Ci sarebbero da dire tante cose, i calciatori li abbiamo e abbiamo gli infortunati: la vedo complicata, se non scendono in campo i senatori è meglio dare soddisfazioni e far giocare i ragazzi della Primavera. I tifosi non se lo meritano, il Granada non è uno squadrone.

Mi fa malissimo vedere mio figlio che piange ogni volta che il Napoli perdere, non è bello vederlo arrabbiarsi: evidentemente non è un problema solo di noi adulti, se un ragazzino si accorge che c’è qualcosa che non va. Ho visto delle signorine in campo, a questo punto mettiamo anche il tutù a chi scende sul terreno di gioco.

La questione della statua Maradona? Ho saputo di questa situazione, m’è dispiaciuto per l’assessore che conosco. Mi interessa però l’eventuale pressione che possano aver subito, ma chi è in questa città che non subisce pressioni? Bisogna capire bene di questa ipotesi di reato, a me è capitato per una questione di illuminazione stradale ed ho avuto 500 telefonate (ride, ndr). Saranno gli assessori a giustificare le ipotesi degli inquirenti, spero si faccia presto altrimenti si blocca tutto anche per la questione relativa al Museo per Diego.

Museo? Sta succedendo ciò che non doveva accadere, al San Paolo c’è questo deposito dei cimeli dei cittadini e non va bene: ne chiederò conto in Consiglio Comunale, per capire come ci si sta muovendo. Se il Comune non lo sapesse fare, lo facesse fare a De Laurentiis o indicesse un bando: non perdiamo quest’altra opportunità per farci giudicare negativamente”