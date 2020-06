Comune di Napoli, Borriello: "San Paolo pronto, per domani nessuna coreografia. Finale di Europa League a Napoli? Con alcuni accorgimenti..."

Ultime notizie calcio Napoli – Ciro Borriello, assessore allo sport del Comune di Napoli, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il San Paolo è pronto come tutti gli impianti. Quanto accaduto a Mondragone ci ha un po’ scombussolato: il virus c’è ed è abbastanza violento, ci sono stati 50 casi su circa 700 tamponi. Per fortuna i festeggiamenti dopo la vittoria della Coppa Italia non hanno causato nuovi contagi. Coreografie al San Paolo? No. L’effetto coro potrebbe essere interessante ma servirebbe un dj. Detto ciò, ci stiamo abituando anche al silenzio degli stadi. San Paolo per una finale di Europa League? Ho chiesto all’ufficio tecnico delle delibere per capire quanto serve per completare l’esterno dello stadio e siamo al lavoro. Anche per fare una sorta di preventivo delle spese. Gli stadi vengono classificati ed il San Paolo ora è in condizioni buone. Con alcuni accorgimenti potrebbe ospitare una finale di Europa League”.