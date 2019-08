Comune di Napoli, Auricchio: "Sediolini del San Paolo, l'autore del furto verrà licenziato!"

Attilio Auricchio, capo di gabinetto del Comune di Napoli, ha rilasciato un'intervista al Mattino.

Che cosa avete intenzione di fare con il dipendente della Napoli servizi che ha rubato i sediolini dello stadio?

«La denuncia è stata depositata dalla società che sta completando i lavori dell'impianto. Il dipendente è già stato rimosso dal luogo dove lavorava fino a pochi giorni fa. Dopo la ricostruzione della polizia municipale, e l'accertamento delle responsabilità, verrà licenziato. La notizia è arrivata proprio nei giorni in cui si stava terminando di girare al San Paolo lo spot che verrà presentato in sala giunta in questi giorni».