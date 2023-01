Complotti contro il Napoli? Spalletti risponde: "Pensarla così è sbagliato! Ma facciamo attenzione" | VIDEO

Negli ultimi giorni si è parlato molto di presunti complotti contro il Napoli. È stato lo scrittore Roberto Saviano a sollevare la questione, che poi è rimbalzata sui maggiori quotidiani sportivi e non solo.

Ci si chiede, dunque, se il Napoli debba lottare contro forze oscure che non vorrebbero gli azzurri in cima alla classifica.

L'allenatore Luciano Spalletti ha risposto a modo suo nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Inter-Napoli: "Per il ruolo che abbiamo noi non pensiamo ad alcun tipo di complotto. Però se in tanti e spesso tirate fuori questi discorsi è segno che il nostro sistema è migliorabile perchè voi mi dite di dubbi che sentite dire o percepite. Probabilmente in un momento dove la credibilità deve essere prima qualità in un momento particolare del calcio bisogna andare a lavorare con estrema attenzione. Tutti noi bisogna essere bravi a quelli che sono tutti i comportamenti per non alimentare questi dubbi. Noi dobbiamo fare allo stesso modo, usare l'amore di Napoli per questo sport, usare la nostra voglia di dare felicità a chi ci vuole bene. E poi giocare delle belle partite. Designazione di Sozza? Si torna a fare stessi discorsi di prima. Dobbiamo comportarci meglio tutti e pensare in maniera corretta tutta. Questo fa parte di un modo di ragionare da eliminare".