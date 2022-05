Compagnoni: "Kvaratskhelia può rivelarsi come Mertens, Spalletti non può andare via"

Maurizio Compagnoni è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Spalletti ha commesso errori, ma sarei sorpreso se a fine stagione andrà via da Napoli. Kvaratskhelia sembra avere colpi, ma non lo conosco. Da capire se riesce a fare il salto di qualità, potrebbe fare anche lo stesso percorso di Mertens. Nessuno si aspettava all’inizio che Dries potesse diventare la storia di Napoli".