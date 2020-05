Commissione medica FIGC, Della Frera: "Quarantena il nodo principale: non può durare meno di 14 giorn, ecco perché"

Ultime notizie calcio Napoli - Walter Della Frera, membro della commissione medica FIGC, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TV Luna. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Siamo ottimisti sulla ripresa, abbiamo elaborato un protocollo medico che rispetta tutte le indicazioni del Governo. Ovviamente in base all’andamento della curva epidemiologica, delle evidenze scientifiche e dei test diagnostici potremo superare anche la questione della quarantena che al momento è il nodo principale. I 14 giorni di quarantena erano il problema più importante, c’è un dpcm che impone l’isolamento per l’ammalato e la quarantena obbligatoria per tutti coloro che sono entrati in contatto con colui che è risultato positivo al test”.