Commissione Medica FIGC, Braconaro: "Caso positività? Con il vecchio protocollo sarebbero saltati uno o due turni, possibile ipotizzare riapertura stadi"

Ultime notizie calcio Napoli - Francesco Braconaro, membro della commissione medico scientifica della FIGC, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il protocollo attuale permette alla stagione di concludersi tenendo comunque alti i controlli. Se c’è un positivo, lo si isola e si fanno controlli a tappeto su tutti i membri del gruppo squadra con una frequenza ancora maggiore. Con il vecchio protocollo, in caso di un positivo sarebbero saltati almeno uno o due turni. In uno stadio come il San Paolo, controllando i flussi e con un quinto o un terzo degli spettatori, si può pensare di riaprire tenendo conto della curva epidemiologica. Sta al buon senso di tutti. Il virus non è ancora scomparso, sparirà solo dopo il vaccino".