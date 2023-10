"Come può giocare sempre così?", Di Lorenzo stakanovista: ha svelato il suo segreto

Napoli - Giovanni Di Lorenzo in conferenza stampa con Rudi Garcia in vista della partita di domani Napoli Real Madrid di Champions League. In diretta arrivano le dichiarazioni del capitano che risponde alle domande dei colleghi sul fatto che continui a giocare da anni tutte le partite ad alti livelli. Svelato il motivo della sua 'ricetta':

"Partite ne sbaglio anche io senza ombra di dubbio. Sbaglio e attraverso al lavoro e alla cura del corpo e dell'allenamento che magari mi fa performare così. E' stando attento alla mia vita in generale che sono così".