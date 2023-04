"Come lo vedi il ritorno di Napoli-Milan?" La risposta di Sarri a DAZN

Ultime notizie Napoli - Al termine di Spezia-Lazio 0-3, Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di DAZN. E ha commentato anche Napoli-Milan di martedì, gara di ritorno di Champions League. Queste le sue considerazioni:

"Cambio di mentalità? Esclusi i primi 10 minuti, dopo siamo riusciti a prendere la gara in mano, con qualità. Rischiato nei primi minuti, poi quasi 0 nei restanti 80. Buona partita, con delle premesse che erano difficili. Venire a giocare qui non è mai semplice, sono aggressivi, dimensioni ridotte rispetto alle abituali, ambiente caldo. La partita poteva essere difficile se non la incanali bene. L'aspetto più positivo è il fatto che rispetto a qualche mese fa questa squadra sembra aver acquisito capacità di sofferenza. La sensazione è che la squadra riesca a soffrire e poi ricominci a giocare. Segno di maturità. Tutto nelle vostre mani? Sono convinto e basta guardare le classifiche di 9 partite fa, come possa cambiare la classifica. Eravamo messi male, ai ragazzi diceva che era difficile ma non impossibile. Ora siamo messi bene ma ai ragazzi dico che sarà difficile. C'è ancora da lottare, da andare avanti partita per partita".