Colonnese: "Un Koulibaly sufficiente può dare maggior equilibrio al Napoli, il suo rendimento ha influito sull'andamento della squadra"

Francesco Colonnese ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Il Napoli, quest’anno, i suoi problemi li ha avuti in difesa. Gli infortuni a ripetizione e il rendimento non eccelso di Koulibaly, hanno influito sull’andamento della squadra. Un Koulibaly sufficiente può dare sicuramente maggior equilibrio al Napoli. Per caratteristiche è più difficile marcate un attaccante come Mertens. Petagna è molto forte, possente ma per un difensore è più difficile marcare un giocatore veloce che non ti dà alcun punto di riferimento”