Colonnese: "Fossi in Mertens resterei a Napoli ma credo che andrà via"

Ultime notizie calcio Napoli – Francesco Colonnese, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"In Germania si riparte. In Italia? ‘Ni’, come al solito qui. Un giorno sembra che si vada verso la sospensione mentre ora pare che ci sia una spinta forte per ripartire in Serie A, mentre in Serie B ed in Serie C non ci sono le condizioni per ripartire. Davvero non so che dire… Io ho l’impressione che Mertens andrà via, in tal caso vorrà dire che il belga considererà l’Inter una squadra che dà maggiori garanzie. Io, al suo posto, non andrei mai via, anche davanti all’Inter che ha alle spalle una società super”.